Serata pro-Saline con Andrea Vasumi al teatro comunale

Sarà una sfilata tutta ridere quella in programma questa sera alle 21 al Teatro comunale ’Walter Chiari’. La serata, che vedrà la partecipazione del comico Andrea Vasumi, è stata ribattezzata infatti ’La sfilgata’ di moda’. Il ricavato del biglietto - del costo di 10 euro - andrà in beneficenza per aiutare le Saline di Cervia. Il filo conduttore è quello che, in negativo (il maltempo...), ha colpito la Romagna. Prevendite all’Area 51 (viale Roma 15), bar ’Il Sogno’ in via Caduti per la Libertà 97 e Trucolo pizzeria, in via XX Settembre 145.