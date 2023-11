Serata tra jazz e sushi a ’iGinGini’ con lo chef. Nuccio Brancato

Il locale “iGinGini“, in via XI Febbraio, a Ravenna, offre oggi una abbinata tra musica jazz e cucina giapponese, preparata dal rinomato chef Nuccio Brancato in occasione delle ormai consolidate serate dedicate al jazz di “Giovedì D’autore“. Dalle 20.30 il quartetto jazz resident , composto da musicisti talentuosi, intratterrà gli ospiti con melodie avvolgenti e improvvisazioni affascinanti. La combinazione di voce, sax, pianoforte, contrabbasso, batteria e di tutti gli ospiti musicisti che parteciperanno regalerà un’esperienza sonora unica. Lo chef Nuccio Brancato si dedica al sushi da 38 anni, e insegna cucina giapponese da 15 anni; ha avuto maestri giapponesi ed ha fatto diversi stages, affiancamenti e lavorato professionalmente con sushi masters giapponesi. Prenotazioni: 329077 5861