Serate di cinema per ragazzi alla sala Tamerice

Riprende ’Finalmente cinema’: proiezioni di film nella sala Tamerice a Castiglione di Ravenna rivolte ai bambini e ai ragazzi e alle loro famiglie organizzato dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con il Consiglio territoriale e l’associazione culturale Solaris. Sabato 16 marzo alle 16 si inizia con ’Elemental’, un film di animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, che segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. I due si ritroveranno a vivere un’avventura che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità. Si proseguirà sabato 23 marzo alle 16 con ’Wonka’, film d’avventura del 2023, diretto da Paul King. Ingresso ad offerta libera.