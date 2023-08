Serate in musica Omaggio alla Callas e canzoni contro le guerre

La città si riempie di musica: questa sera, nell’ambito della rassegna ‘Le Stelle di Galla Placidia’, alle 21.15 in piazza San Francesco ci sarà ‘Prima Donna’: omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. Lo spettacolo tesse una trama che disegna la complessa personalità della ‘Divina’. Artista amatissima ma donna dalle profonde solitudini e incertezze, la sua vita avventurosa è stata spunto di numerosi film, libri, spettacoli teatrali. Il grande successo la costrinse in molte occasioni a sacrificare la vita privata, tormentata e inquieta. La Callas morì, sola, a cinquantatré anni. Uno spettacolo che incanta e incuriosisce lo spettatore che ripercorrendo le tappe salienti della vita, ascolterà le arie delle opere che hanno reso immortale la cantante lirica. Le giovani interpreti, vincitrici di concorsi e borse di studio, hanno al loro attivo un’importante carriera e hanno ricoperto ruoli operistici presso teatri lirici Internazionali. TRa le interpreti della serata anche Angiolina Sensale (foto).

Domani sera, sempre in piazza San Francesco, appuntamento con un concerto inserito in ‘Ravenna Bella di sera’, cartellone delle serate estive della città. La pasticceria Palumbo presenta, a partire dalle 21.15, ‘Aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore’. Sul palco Bandadeandrè per un concerto contro tutte le guerre.