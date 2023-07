Serenata per clarinetto e arpa con Montaguti e Davide Burani

Il terzo appuntamento di “Musica nel Borgo”, ideato dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco in memoria di Don Ugo Salvatori e in occasione dei 440 anni dalla fondazione della basilica di San Rocco, la cui realizzazione è stata possibile grazie al parroco Don Paolo e alla Fondazione San Rocco, presenta oggi alle 21.15, sul sagrato, un concerto che vedrà protagonisti l’arpista Davide Burani e il clarinettista Simone Montaguti. Offerta libera, con proventi per le opere di San Rocco.