L'incidente mortale sulla via di Piangipane a Ravenna

Ravenna, 18 marzo 2023 – Quel cantiere pare fosse segnalato da cartellonistica. La vittima però non era dipendente dell’azienda che stava effettuando lavori di potatura di alberi, né aveva un ruolo definito e pare non fosse provvisto di particolari dispositivi di sicurezza a esclusione di un gilet ad alta visibilità. Questo è quanto emerge dai primi accertamenti effettuati in merito all’incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Piangipane, non molto lontano dal centro abitato della frazione, che è costato la vita all’agricoltore alfonsinese Sergio Bagnari, 57 anni compiuti a febbraio, residente in zona. Ieri sul corpo è stata effettuata anche l’ispezione cadaverica. A investire il 57enne, intorno alle 15.40 all’altezza del civico 452, è stato un Suv Mitsubishi Asx che viaggiava su via Piangipane da Russi verso la frazione. Alla guida del mezzo c’era un 45enne di Russi che è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Entrambe le prove effettuate su di lui con l’etilometro, a distanza di dieci minuti l’una dall’altra, hanno dato come risultato un tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro, quando il limite di legge è 0,5. Dai verbali è anche emerso che il mezzo viaggiava a velocità elevata, nonostante la presenza di un pedone sulla carreggiata....