Sergio il rivoluzionario Dalle proteste del ’68 al libretto rosso di Mao Oggi scrittore di saggi

di Carlo Raggi Un personaggio eclettico, un’adolescenza vissuta fra i racconti di guerra dei genitori, entrambi partigiani, e la frequentazione di personaggi amici di famiglia come Arrigo Boldrini, Giuseppe Dozza, Mario Cassani; una gioventù, quella di Sergio Totti, coltivata nel momento creativo del Sessantotto, tanto intensamente da diventare un leader della contestazione. Ci sono foto di lei, capelli lunghi, baffi e pizzetto, sempre in testa ai cortei del Movimento studentesco … "Nel ’68 avevo 15 anni, a Ragioneria a Lugo iniziarono gli scioperi. Mi ci buttai dentro, era tutto mescolato, il superamento della scuola classista, una nuova cultura, la guerra nel Vietnam, il libretto di Mao, scrivevo e distribuivo i volantini, si facevano assemblee, spesso interveniva la polizia. Si fa presto a diventare un leader e quando nel ’71 con la famiglia ci trasferimmo a Ravenna io ero diventato ‘il rivoluzionario’. Il grande professor Ennio Dirani mi accolse al Ginanni dicendo: Ecco D’Artagnan!" Quanto c’entra la famiglia nella sua formazione politica e culturale? "Deriva tutto da lì! Mio padre, Ezio, commerciante a Massa Lombarda, dove sono nato, e poi gestore di un mulino a Bagnacavallo, era stato partigiano e aveva conosciuto mia madre, Luciana, che fu operaia alla Yoga, licenziata per gli...