"Serie di atti vandalici nei parchi e nelle stazioni Siamo al lavoro per identificare i responsabili"

Atti vandalici nei parchi pubblici e nelle stazioni di Brisighella, in campo misure per identificare gli autori e prevenire altri casi. Lo fa sapere l’amministrazione comunale: "I vandali hanno preso di mira soprattutto vetrate, cartelli, sale d’attesa e bagni.

L’amministrazione comunale di Brisighella – oltre a informare la cittadinanza sta adottando tutte le misure sia preventive sia volte a identificare gli autori di queste azioni". Ma il Comune ricorda anche che comportamenti di questo tipo non solo violano la legge, ma hanno anche un impatto significativo sulla comunità: "Innanzitutto, il vandalismo rappresenta un costo in termini economici – spiega –. Le riparazioni e le sostituzioni richiedono risorse finanziarie e umane che potrebbero essere utilizzate per altre attività. Questi costi, sia chiaro, vengono sostenuti dalla comunità nel suo complesso attraverso le tasse o le tariffe per l’utilizzo dei servizi. Il vandalismo può avere un impatto sulla sicurezza, per esempio se si danneggia l’illuminazione stradale . Inoltre, il vandalismo può anche portare alla creazione di ambienti degradati che favoriscono la criminalità. Infine, il vandalismo può anche avere un impatto psicologico sulla comunità. La percezione di degrado e insicurezza che ne deriva può influire sulla qualità della vita delle persone".

Infine, un invito: "Proteggere i beni pubblici è una responsabilità di tutti. Se vedete qualcuno compiere atti vandalici, su beni pubblici o privati, segnalatelo subito alle autorità. I responsabili degli atti dovranno risarcire i danni. In caso di minori, la responsabilità del risarcimento ricadrà sui genitori o su chi ne fa le veci".