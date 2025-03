Serra di marijuana in casa. Coniugi arrestati a Mezzano. Patteggiano nove mesi

Una stanza della casa nelle campagne di Mezzano, adibita alla coltivazione di marijuana con tanto di lampade a led e sistema di areazione per agevolare la crescita delle piante. La serra domestica è stata scoperta dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima che, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato due coniugi, di 56 e 66 anni, ritenuti responsabili di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate a seguito della perquisizione nell’abitazione dei due coniugi residenti a Mezzano, nel corso della quale è stata scoperta la serra allestita in una stanza della casa, con lampade a led e sistema di areazione per far sì che le piante crescessero meglio. Nella serra sono state trovate dieci piante di marijuana dell’altezza di circa un metro, sedici germogli di canapa indiana e tutto il materiale necessario alla concimazione e al confezionamento delle piante.

Alla luce di quanto rinvenuto, su disposizione del magistrato di turno, i due coniugi sono stati arrestati e condotti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato dal giudice presso il Tribunale di Ravenna che ha condannato la coppia alla pena patteggiata a 9 mesi di reclusione.