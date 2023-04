"Serve un numero verde per i diritti degli anziani"

Anche le telecamere di Rai e Mediaset erano presenti ieri nelle sale della residenza per anziani Il Fontanone, dove da alcuni giorni una donna di 81 anni, Bice (preferisce non compaia il cognome), combatte la sua battaglia per poter tornare autonoma. L’anziana è balzata agli onori delle cronache alcuni giorni fa per via della rocambolesca fuga che l’ha vista arrivare in treno fino a Bellaria, nel luogo in cui trascorreva le sue villeggiature in giovane età. La donna che fu poi riaccompagnata nella struttura, non ha però deciso di rimanere con le mani in mano: nelle scorse ore ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "affinché la mia voce", scrive, "possa uscire da qua dentro, per chiedere come fare per attivare un numero verde per anziani". La donna, è bene specificarlo, non si sta battendo contro la struttura che la ospita, verso la quale ha profondo rispetto, bensì contro le circostanze legali che le hanno impedito di rimanere autonoma: "Sono andata a Bellaria – ha detto – per dimostrare che posso badare a me stessa". Nel mirino c’è il ricorso contro la decisione del giudice di assegnarle un amministratore di sostegno. Al pari "del Telefono azzurro o di Linea Rosa", ha scritto nella sua lettera al presidente della Repubblica, "desidero richiedere l’attivazione di un numero unico per gli anziani, la cui popolazione è sempre più numerosa e i diritti civili sempre più minimizzati o calpestati. Un Telefono argento, al quale possiamo rivolgerci per avere aiuto e soccorso. Spesso siamo soli, in difficoltà, a volte ancora allontanati dalla nostra rete sociale e rinchiusi contro la nostra volontà in istituti spesso sovraffollati, con personale che fa quello che può per rendere meno triste e amaro questo nostro destino. Chi ci aiuta? Serve un numero telefonico unico al quale possiamo rivolgerci e per la difesa dei nostri diritti". La donna ha presentato la richiesta assieme all’avvocato Giuliano Lelli Mami.

Ieri la donna è stata in diretta tv a ’Pomeriggio 5’. Nel corso della trasmissione l’albergatore di Bellaria dove si era recata le ha offerto in regalo una vacanza gratis in estate.