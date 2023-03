"Serve un nuovo polo scolastico"

Il Pri e la Lista Civica Cervia Domani propongono "un nuovo progetto: un polo scolastico". "L’attuale Scuola media inferiore è situata a ridosso del centro cittadino e durante l’anno scolastico si crea una congestione del traffico, negli orari di entratauscita degli studenti. Riteniamo pertanto opportuno uno studio di fattibilità per un polo scolastico, da realizzare in base ai più moderni sistemi di efficientamento energetico e con dotazioni all’avanguardia. Siamo convinti che gli investimenti sulla scuolaistruzione sia fondamentale per il futuro dei nostri giovani, basta vedere l’impatto positivo che ha avuto l’apertura del Liceo Linguistico".