Serve un operaio nell’attività di giardinaggio

Valenti Giardini, azienda di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura in grado di operare nella realizzazione di aree verdi, nell’installazione di giochi e in lavori di manutenzione di giardini. Viene richiesto il possesso

della patente B e la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Viene considerato titolo preferenziale una minima esperienza nel settore giardinaggio oppure

l’interesse per la mansione ricercata. La qualifica Istat è "Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai". Il luogo di lavoro è Lugo. Il tipo di contratto offerto dall’azienda è a tempo determinato mentre l’orario proposto è a tempo pieno.

Scadenza il 17 ottobre 2023.