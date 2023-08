Serve un ricordo ufficiale a tre mesi dall’alluvione

Nelle prossime settimane cadranno i tre mesi dalle drammatiche alluvioni di maggio. Mi piacerebbe che il Presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale trovasse il modo di indire un momento istituzionale ed ufficiale di ricordo in onore delle vittime di quei drammatici fatti.

Una commemorazione civile, insomma, una chiamata pubblica a raccolta di tutti i cittadini e le cittadine che ci terrebbero a incontrarsi, incontrare le loro istituzioni e unirsi qualche istante nel ricordo condiviso.

Non con un video, non sui social, non per giustificarsi o per fornire spiegazioni tecniche, ma in presenza e tutti insieme, per testimoniare la propria presenza ai familiari dei morti; per dire che noi romagnoli siamo ancora una comunità e che non abbiamo dimenticato.

Come tutti i ravennati di una certa età, anch’io comincio ad avere un ricordo sempre più prospettico della mia Ravenna.

Città non facile, con le sue diffidenze, ma tuttavia in possesso di un senso fortissimo di dignità e di appartenenza comunitaria che si esprimeva nei circoli, nei quartieri, nelle piazze, in tante manifestazioni di un esserci condiviso che dalle Istituzioni era promosso e voluto e che a me sembra oggi totalmente perduto .

Elena Sartori