Servizi cimiteriali più cari: "Pagheremo anche l’Iva"

Opposizioni unite contro l’affidamento dei servizi cimiteriali di Lugo ad Area Blu S.p.A., società in house del Comune di Imola. Durante l’ultima delle riunioni della Commissione Partecipate sono emersi nuovi dubbi da parte dei capigruppo, Simone Camanzi (Area Liberale), Donatella Donati (Forza Italia), Francesco Barone (Fratelli d’Italia) e Francesco Martelli (Lega) focalizzati in particolare sul rincaro del servizio per i cittadini, causato dall’applicazione dell’Iva. "Come evidenziato dalle risposte date alle domande poste dalla consigliera di Forza Italia Donatella Donati, l’affidamento ad Area Blu porterà un aumento dei costi per i singoli cittadini, dovuto al fatto che entrerà immediatamente in vigore l’applicazione dell’Iva su tutti i servizi cimiteriali quali ad esempio la gestione e manutenzione dei cimiteri, il trasporto funebre, la creazione e manutenzione di tombe e loculi, ad esclusione delle luci votive sulle quali già viene pagata".

La normativa "prevede che si paghi l’Iva se i servizi sono svolti da un soggetto diverso dal Comune, mentre se vengono svolti direttamente dal Comune è dello 0% essendo fuori campo d’imposta. Tenendo inoltre conto che nella stessa sede è già stato preannunciato un probabile ulteriore incremento delle tariffe cimiteriali, il quadro che emerge è decisamente preoccupante". A tutto questo si aggiungono le carenze mostrate dalla gestione del servizio, tali da motivare le scuse pubbliche espresse lo scorso anno dalla sindaca per lo stato in cui si trovava il cimitero in occasione della festività del 1° novembre.

"La stessa Area Blu – aggiungono –, risulta coinvolta in un procedimento penale legato ad un ammanco di 200mila euro dai bilanci, per il quale lo stesso Comune di Imola si costituirà parte civile". Da parte della sindaca, Elena Zannoni, alcuni chiarimenti. "Le tariffe per le operazioni cimiteriali sono ferme da 10 anni – sottolinea –. Oggi optiamo per non apportare nessun adeguamento tariffario anche in vista dell’applicazione dell’Iva su parte delle prestazioni. Ricordiamo infatti che alcune, come le lampade votive, avevano già l’Iva applicata e non subiranno variazioni, mentre per le operazioni cimiteriali sarà applicato il 22% e per le concessioni di loculi il 10%. La gestione in house di Area Blu potrà portare minori costi per il Comune, risparmi che potranno essere dirottati su altri servizi, ma soprattutto confidiamo di poter monitorare e collaborare per una gestione migliore rispetto al passato, sia amministrativa che manutentiva". Per quanto riguarda l’ammanco: "Come spiegato in commissione, Area Blu è stata soggetta a una distrazione di denaro per quasi 200mila euro. Area Blu è comunque parte lesa e ha attivato una causa civile e penale. Ci sono indagini in corso e non è possibile entrare più nel merito fino al termine della causa".

