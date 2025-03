"Servizi, collegamenti e turismo. Casola deve rimanere viva"

Abbiamo incontrato Maurizio Nati, sindaco di Casola Valsenio, per parlare dello spopolamento delle zone collinari, un problema molto sentito nella nostra comunità. Il sindaco è stato molto disponibile ed esaustivo nel rispondere alle nostre domande.

Sindaco Nati, sappiamo che il problema dello spopolamento delle zone collinari le sta molto a cuore; qual è la situazione attuale nel comune di Casola?

"Il problema principale dei piccoli comuni come quello di Casola, che conta circa 2.500 abitanti, è quello del calo demografico; mediamente infatti nascono 7-8 bambini all’anno, mentre i decessi sono 40-45; immigrazione ed emigrazione non sono particolarmente rilevanti, quindi la popolazione tende a diminuire nonostante il 2024 abbia registrato un aumento delle nascite. I primi effetti li vediamo nell’ambito scolastico, con le prime avvisaglie nella scuola dell’infanzia (a giugno chiuderà quella privata); tutto questo preoccupa soprattutto per il futuro quando si vedranno gli effetti anche negli altri ordini di scuola".

I recenti problemi legati alle alluvioni hanno avuto ripercussioni sullo spopolamento?

"L’alluvione non ha ancora avuto effetti, anche se alcune importanti aziende agricole con allevamenti non hanno potuto riaprire e stanno aspettando la completa ristrutturazione e sicurezza delle strade per farlo".

Quali sono le principali difficoltà nell’affrontare questo problema e quali azioni pensate di intraprendere nei prossimi anni a livello comunale?

"Il calo delle nascite comporta delle difficoltà nella gestione dei servizi, soprattutto dei plessi scolastici, che, a fronte dei pochi bambini che li frequentano, comporta un importante impegno economico che grava sul bilancio annuale. Inoltre abbiamo una popolazione mediamente anziana e che sta aumentando; il Comune cerca di investire abbastanza risorse per assicurare loro un’adeguata assistenza sociale e sanitaria. Per far sì che le persone abbiano interesse a rimanere, dobbiamo cercare di assicurare i servizi fondamentali (economici, sociali, sanitari…), attivare dei collegamenti con le città limitrofe rapidi e frequenti, garantire una viabilità sicura; inoltre va salvaguardato anche l’aspetto turistico, rendendo attrattivo il paese".

Da parte dei giovani c’è interesse a rimanere nel paese, o tendono a cercare opportunità altrove?

"Per le coppie con figli e un impiego lontano è più semplice trasferirsi vicino al lavoro, diminuendo così gli spostamenti e di conseguenza anche i costi ed i rischi. Inoltre, vivendo in paesi più grandi le opportunità per i ragazzi sono maggiori".

Ci sono gruppi o associazioni locali che lavorano attivamente per promuovere la permanenza e la rivitalizzazione del comune?

"L’associazionismo a Casola è molto attivo e coinvolge diversi aspetti (scuola, servizi sociali, cultura, turismo, musica…); ricordiamo la Misericordia e altre associazioni di volontariato che collaborano con il Comune offrendo servizi importanti per la qualità della vita delle persone. Per promuovere la rivitalizzazione del paese è importante garantire ai cittadini le comodità di cui necessitano".

Helena Donigaglia, Greta Montefiori, Beatrice QuarnetiScuola media ‘Oriani’ di Casola VasenioProf.ssa Silvia Rossini