Servizi per studenti agli Speyer. Ma il progetto ora è fermo

I lavori sono partiti a novembre nell’edificio che si affaccia sulla stazione, tra gli Speyer e via Carducci: qui sorgerà il nuovo studentato. Un progetto importantissimo per i ragazzi: il campus di Ravenna è l’unico a esserne sprovvisto. Sorgerà in un punto sotto la lente da tempo, nel bel mezzo del quartiere Farini, al centro di polemiche legate al degrado e alla sicurezza. Sotto i portici dello stesso edificio sono presenti, al piano terra, numerosi negozi: c’è un progetto per trasformarli in servizi per i ragazzi, ma al momento pare essere fermo, come spiega la presidente della Fondazione Flaminia Mirella Falconi Mazzotti: "Avevamo mostrato interesse per acquisire alcuni negozi e inizialmente questa proposta sembrava condivisa. In questo avremmo avuto supporto da una realtà ravennate. Il proprietario ha però ritirato la disponibilità. Al momento so che si tratta di un’idea che stanno sviluppando le istituzioni, se andasse in porto sarebbe una buona proposta per i servizi per gli studenti. Va da sé, comunque, che sicuramente nel momento in cui ci saranno i ragazzi cambieranno le necessità di quella zona".

Lo studentato costa oltre 8 milioni, finanziati in parte anche dal ministero dell’Università. Si prevede che sia pronto entro la fine del 2026. "I lavori procedono rispettando quelle che sono le tabelle di marcia – prosegue la presidente della Fondazione Flaminia –. Ora sono nella fase della demolizione: ovvero all’interno vengono demoliti i pavimenti, le pareti e gli impianti. All’interno dovrà avvenire la riorganizzazione degli spazi in stanze e sale studio. Prima lì c’erano degli uffici. In seguito partirà la ricostruzione". Prima di questa fase c’è stata quella dell’allestimento del cantiere: "Definire l’occupazione esterna non è stato semplice perché andavano messi dei supporti per delimitare la zona in modo da garantire anche sicurezza da eventuali intrusioni – prosegue Mirella Falconi Mazzotti –. Speriamo che questa novità contribuirà a migliorare questa zona di Ravenna che è molto bella. È un progetto importante e le istituzioni della città, sia pubbliche che private, sono state molto sensibili nei confronti dell’insediamento universitario e verso la possibilità di offrire ottimi servizi ai ragazzi".

Lo studentato occuperà in totale circa 4.000 metri quadrati e si svilupperà su quattro piani. Saranno ricavati 112 posti letto: 42 stanze doppie e 12 singole, oltre a 10 minialloggi.

Sara Servadei