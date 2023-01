"Servizi poco dignitosi alla stazione di Cervia"

Arriva dal segretario della Lega di Cervia Stefano Versari una segnalazione in merito alla stazione ferroviaria di Cervia indicando alcune problematiche che affliggerebbero un luogo fondamentale per una città turistica ma anche, semplicemente, per i pendolari e gli studenti che quotidianamente usufruiscono del treno per recarsi al lavoro e a scuola. Scrive Versari: "Si ripropone il problema della stazione FS di Cervia ove vi è una totale mancanza di supporto logistico. Vengono chiuse le sale d’aspetto a una certa ora e chiusi pure i wc. Oltretutto la chiusura dei bagni porta i bisognosi senza dimora a usare i bagni del pronto soccorso che sono a pochi metri dalla stazione come lamentano gli operatori sanitari in turno. Credo sia opportuno almeno garantire un servizio dignitoso a chi ha bisogno ma non certo in un ospedale".

Sulle conseguenze della situazione spiegata da Versari ci sarebbero ricadute sul fronte turistico e, come prosegue il segretario: "È un dato assoluto che la stazione di Cervia sia un edificio estraneo alla città. Trovo poi ridicolo invitare la gente a venire a Cervia usando mezzi green con una stazione simile specie in alcuni orari. I collegamenti sono necessari ma evidentemente comuni come Riccione per esempio hanno la bacchetta magica. Qui deve intervenire la Provincia e la Regione se no la situazione è paradossalmente incurabile. Mi viene da pensare come mai in questi anni nessuna amministrazione ha fatto nulla in proposito vantandosi di sostenere che Cervia e il top ma con una stazione del tutto insufficiente".