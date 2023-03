"Servizi sociali all’ex acetificio entro primavera"

I servizi sociali del Comune di Lugo entro la primavera saranno trasferiti nel nuovo complesso che ospita anche il Conad, sorto nell’area dell’ex acetificio Venturi. In realtà, il trasloco annunciato da tempo dall’Amministrazione comunale, si sarebbe dovuto completare prima. A far slittare la data hanno contribuito alcune lungaggini legate ai collaudi finali effettuati nella sede. La data ancora non identificata è "sicuramente – garantiscono da Palazzo – prossima". Si sciolgono così i dubbi di quanti fino ad ora ne hanno chiesto conto. Il trasferimento degli uffici nel complesso costruito nell’area dell’ex acetificio è stata decisa per integrare la funzione del welfare, alla quale i servizi sociali appartengono, alle attività che verranno svolte nella "casa della comunità", costruita entro i prossimi anni dall’azienda sanitaria tramite i fondi ricevuti dal Pnrr.

"I servizi sociali sono ancora in via Garibaldi 62 senza riscaldamento al piano terra e con i bidoni del rusco ammucchiati all’entrata con un gran cattivo odore che fa assomigliare gli uffici ad una discarica quando si entra – denunciano alcuni cittadini. "Chi ci lavora deve usare le stufette a palla quindi con consumi grandissimi, sicuramente di luce, quando noi a casa stiamo al freddo perché non abbiamo i soldi per pagare le bollette. Quelli che stanno al piano di sopra invece – continuano – tengono sempre le finestre aperte perché hanno troppo caldo anche con tre gradi fuori. E si vede sia dalla strada, sia dal cortile". Un problema, quello della difficile gestione delle temperature all’interno del palazzo che si verifica anche in estate quando – continuano i cittadini autori della segnalazione "c’è da morire di caldo. I vestiti si appiccicano addosso e alle sedie in plastica. E solo alcune assistenti hanno un deumidificatore funzionante. Durante la scorsa estate poi, il cortile del palazzo era pieno di buchi. Un cantiere a cielo aperto per cercare una fuga di acqua che non è mai stata trovata. E di nuovo, chissà quanti soldi paga il Comune per le bollette, soldi sempre nostri".

A fronte dei disagi raccontati, i cittadini chiedono lumi sul trasferimento promesso e mai, fino ad ora, avvenuto. "Ci diciamo, ma che situazione è mai questa. Perché spendono tanti soldi per la luce e l’acqua e sprecano il gas se è vero che c’è un palazzo nuovo già pronto? Chissà poi, anche in altri uffici, cosa succede".

A breve, sembra quindi che questa lunga attesa possa e debba terminare.

Monia Savioli