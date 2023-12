Servizi sociali: trasferimento all’ex Acetificio

Il trasferimento dei servizi sociali del Comune di Lugo nel complesso sorto nell’area dell’ex acetificio Venturi doveva essere completato entro la primavera scorsa. Un termine che è stato posticipato di qualche mese fino alle conferme arrivate con la recente delibera di Giunta in cui il collaudo effettuato nei nuovi uffici, collocati al primo piano del complesso, è stato formalmente approvato. Un passaggio burocratico necessario per consentire l’inaugurazione della nuova sede dei servizi sociali, attualmente ancora situata in via Garibaldi 62. Il taglio del nastro è previsto prima di Natale anche se la data esatta è ancora da definire. Il trasferimento è stato deciso per integrare la funzione del welfare, alla quale i servizi sociali appartengono, alle attività che verranno svolte in quella che sarà la "casa della comunità", costruita e completata entro il 2026 dall’azienda sanitaria grazie ai fondi ricevuti dal PNRR. Attualmente la progettazione esecutiva della "casa della comunità" è in fase di completamento. Le previsioni, comunicate dall’Azienda Usl , sono di renderla operativa entro il primo trimestre del 2026. Al suo interno troverà spazio in particolare il Cau, centro di assistenza e urgenza, termine che indica l’"ambulatorio infermieristico prestazionale", che sarà aperto 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Una specie di pronto soccorso quindi, che non andrà a sostituire quello in funzione presso l’ospedale, ma lo integrerà nelle attività di prima assistenza. Poi ci sarà spazio per altri ambulatori, quello per la presa in carico delle patologie croniche, quello dedicato agli infermieri di famiglia e quello polispecialistico attrezzato anche con strumenti per la telemedicina. Poi ci sarà quello condiviso con la medicina generale a disposizione di tutti i medici del Nucleo di cure primarie per visite, briefing, incontri con i pazienti e con l’equipe della Casa della Comunità. Tutti questi servizi saranno collocati al piano terra.

La realizzazione del primo piano sarà successiva e destinata ad accogliere gli ambulatori dei medici di medicina generale. Il servizio di ostetricia resterà collocato invece nel Consultorio. "Accogliamo positivamente le notizie sull’apertura del Cau a Lugo, e ancora di più la sua collocazione ultima nella futura Casa della Comunità – sottolinea il sindaco di Lugo, Davide Ranalli –. In questi anni abbiamo lavorato per favorire al massimo l’integrazione socio sanitaria. Il progetto che sta venendo alla luce nell’area dell’ex Acetificio Venturi ne sarà un modello". La sperimentazione legata all’apertura della casa della comunità, attiva a Voltana da gennaio, ha intanto offerto le prime conferme al punto che da novembre è stato inserito un secondo infermiere di famiglia. L’ampliamento coincide anche con l’estensione territoriale del bacino servito che andrà a coinvolgere un totale di 6000 utenti distribuiti fra le frazioni di San Bernardino, San Lorenzo, Cà di Lugo, Santa Maria in Fabriago e Bizzuno.

Monia Savioli