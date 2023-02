Da inizio anno è operativo il nuovo Incarico – di durata triennale –, attribuito dal Comune al consorzio Ravenna Incoming, per la gestione dei ’servi turistici di base’: in pratica, per la gestione degli uffici informazioni dell’amministrazione comunale, ovvero quello cittadino di piazza San Francesco, più sette altri uffici ubicati su altrettanti lidi del nostro Comune.

Forte dell’esperienza costruitasi nello stesso ambito negli ultimi anni – per Ravenna Incoming è il terzo incarico consecutivo nell’arco del decennio – il consorzio si occuperà in particolare di informazione, accoglienza e raccolta statistiche delle presenze, come da richiesta del bando comunale. "Oltre alle richieste di base, però, ci impegneremo sempre di più a proporre, anche altri servizi ai turisti e agli operatori del territorio – sottolinea la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi –. Ad esempio, tutto il lavoro fatto sui due portali (ravennaincoming.it e visitravenna.it, il nuovo brand per la comunicazione al pubblico) serve proprio per questo, con mille attività per viaggiatori e turisti che arrivano a Ravenna".