Servizio Avvistamento Incendi Boschivi (Aib) nella Pineta di Cervia fino al 10 Settembre

Fino a settembre sarà attivo il servizio avvistamento incendi boschivi (Aib) nella pineta di Cervia. Il servizio terminerà il 10 settembre (è iniziato in aprile), periodo indicativo da valutare poi in funzione delle condizioni meteorologiche. Una squadra di volontari, coordinati dall’associazione di protezione civile Lance Cb Cervia, debitamente formata e equipaggiata, è impegnata quotidianamente nella pineta di Cervia in attività di prevenzione e pronto intervento. Il servizio di sorveglianza, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi nella pineta di Cervia e Milano Marittima per il 2023 prevede un capillare controllo delle aree pinetate comunali ed è disciplinato da specifica convenzione sottoscritta dall’associazione di volontariato cervese. Il servizio Aib sarà integrato da un monitoraggio e presidio notturno della pineta effettuato da una ditta esterna qualificata da luglio ad agosto. Attivo anche il sistema per la precoce individuazione di focolai di incendio. Una rete di sensori installati nella pineta di Milano Marittima permette il costante monitoraggio della temperatura ambientale. I sensori inviano allarmi specifici al superamento di soglie di attenzione preimpostate, così da intervenire prontamente.