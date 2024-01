Servizio civile, 22 posti per i giovani

Sono quattro gli enti che nella Romagna faentina aderiscono al bando per il servizio civile universale: oltre all’Unione, dove sono disponibili 22 posti complessivi, se ne annoverano 10 alla Caritas, 2 a Confcooperative e 3 all’Arci. I 22 posti all’Unione prevedono 16 posti legati al progetto ’Romagna in fiore’ (attività educative e di animazione culturale verso minori, di cui 10 posti a Faenza - 2 presso il Centro antiviolenza dell’Unione, 2 al Centro per le famiglie dell’Unione, 6 nei centri educativi del Centro di Solidarietà - 1 posto a Casola Valsenio, 1 posto a Riolo Terme e 1 posto a Solarolo nei centri di aggregazione giovanile; 3 posti a Castel Bolognese alla cooperativa Educare Insieme. Ci sono poi 6 posti legati al progetto ‘Lontan da te non si può star!’ (a favore di adulti e persone nella terza età in condizioni di disagio), di cui 4 all’Asp Castel Bolognese e 2 all’Asp a Solarolo. Tutti i progetti proposti da questi enti hanno una durata di dodici mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su cinque giorni alla settimana, a fronte di un assegno mensile di 507 euro. Vi sono dei posti riservati a giovani in particolari condizioni (per esempio bassa scolarizzazione o difficoltà economiche). Molti progetti prevedono un percorso di tutoraggio nell’ultimo periodo di servizio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

La scadenza per le domande da parte dei giovani è prevista per giovedì 15 febbraio 2024 alle 14. Il 1° febbraio alle 14 è previsto un incontro informativo alla Manfrediana, seguito da un altro l’8 febbraio alle 17 e da uno il 9 febbraio alle 18 al Mens Sana, in via Mura Diamante Torelli. Sono previsti almeno 80 ore di formazione, crediti formativi, un attestato di partecipazione al Servizio civile, la valorizzazione delle competenze acquisite e venti giorni di permessi di assenza, oltre ad altri permessi straordinari.