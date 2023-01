Servizio civile in biblioteca

È stato pubblicato il bando per la selezione di volontari per il servizio civile. L’Unione della Bassa Romagna accoglierà 12 volontari per il progetto ‘Biblio che vai, passione che trovi’, che presteranno servizio nelle biblioteche dei comuni dell’Unione. Il progetto è finanziato nell’ambito del programma ‘Spacer - SPettacolo, Ambiente e Cultura in Emilia-Romagna’ della Regione. Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono disponibili informazioni. Le domande devono essere presentate online entro le 14 del 10 febbraio, attraverso la piattaforma Dol su https:domandaonline.serviziocivile.it.