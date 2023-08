Servizio civile in Comune Aperti i bandi per 12 posti

È aperto fino alle 14 del 28 settembre 2023 il bando di Servizio civile universale digitale, al quale possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Per il Comune di Ravenna sono disponibili due differenti progetti: il primo Digitale Ravenna: formazione per cittadini digitali (4 posti) e il secondo Digitale Ravenna: sportelli smart per il cittadino (8 posti).

Nello specifico, per quanto riguarda il primo progetto (Digitale Ravenna: formazione per cittadini digitali), gli operatori volontari, affiancati da personale esperto, dovranno organizzare e promuovere sul territorio corsi di formazione per piccolissimi gruppi, in presenza eo online, su temi digitali evidenziati nella rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dalla cittadinanza tramite apposita indagine. È richiesta la disponibilità a prestare servizio su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì nella Residenza municipale per un totale di 25 ore.

Nel secondo progetto (Digitale Ravenna: Sportelli smart per il cittadino), l’attività che dovrà essere svolta è quella di supporto ai cittadini che si rivolgono fisicamente allo Sportello Polifunzionale di Ravenna e gli sportelli decentrati delle località di Marina di Ravenna, San Pietro in Vincoli e Sant’Alberto per lo svolgimento di pratiche online e per promuovere l’utilizzo di servizi digitali pubblici. Una volta conclusa la selezione, i giovani selezionati avranno diritto a un compenso di 507,30 euro al mese.