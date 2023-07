Servizio Civile Regionale, a Faenza 15 posti disponibili, 6 alla Caritas

Aperto il bando per il servizio civile regionale: a Ravenna sono disponibili 15 posti di cui 6 alla Caritas di Faenza. Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani (o stranieri in regola con il soggiorno), residenti o domiciliati in Italia, tra i 18 e i 29 anni. Il progetto si chiama ’Un’altra chance!’: due giovani verranno coinvolti in attività di supporto ai progetti di economia sociale di Farsi prossimo: Dress Again e Terra Condivisa. Il primo prevede il riciclo e la vendita di abiti usati e il secondo, invece, la produzione e distribuzione di ortaggi, ma in entrambi sono fondamentali gli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio e la sostenibilità ambientale. Quattro, invece, parteciperanno alle attività di supporto a persone e famiglie in condizione di disagio socio-economico.

Entrambe le sedi si trovano in via d’Azzo Ubaldini, in centro a Faenza. Il progetto è di 11 mesi, a partire dal primo settembre 2023, e prevede un impegno settimanale di 25 ore, su 5 giorni alla settimana. È previsto un rimborso spese di 444,30 euro al mese. Per tutti gli interessati ai progetti della Caritas è consigliata una visita in sede e un colloquio di orientamento. Per concordare l’appuntamento e informazioni si può contattare Erica Squarotti: 389 7986824, e-mail: [email protected] Le selezioni si terranno il 24 luglio. Sul sito www.caritasfaenza.it si trovano il modello della domanda e informazioni. Oggi dalle 18 alle 20 al Mens Sana a Faenza (ex Salesiani) alcuni volontari sono disponibili per una chiacchierata informale.