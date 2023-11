Servizio civile, sedici posti per aiutare le zone alluvionate

Previsione dei rischi e gestione delle emergenze di protezione civile. Campagne di comunicazione per la promozione di stili di vita all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico. Tutela del patrimonio storico, artistico e culturale. Assistenza alle persone anziane o con disabilità e alle donne in difficoltà o con minori a carico. Sono alcune delle attività nelle quali potranno impegnarsi i 70 ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni ai quali la Regione offre la possibilità di svolgere un periodo di Servizio civile regionale di carattere straordinario, che non a caso si chiama ‘Romagna mia’, con l’obiettivo di offrire un supporto ai Comuni e alle popolazioni colpite dall’alluvione del maggio scorso. Proprio per dare un ulteriore sostegno a un territorio così fortemente provato, la Regione, tramite un finanziamento di 220mila deciso dalla Giunta, ha previsto un avviso interprovinciale supplementare per il Servizio civile regionale, che si va ad aggiungere a quello ordinario pubblicato lo scorso giugno. 70 i posti disponibili, di cui 16 in provincia di Ravenna (interessati Ravenna, Brisighella, Faenza e Riolo Terme) e 54 in provincia di Forlì-Cesena (10 Comuni).

C’è tempo fino alle ore 23.59 del 2 gennaio 2024 per fare domanda, esclusivamente on line, attraverso la piattaforma HeliosERGiovani https:dol-er.regione.emilia-romagna.it. I ragazzi e le ragazze che aderiranno al Servizio civile regionale straordinario dovranno impegnarsi per sette mesi (dal 1° febbraio al 31 agosto 2024) nell’attività scelta e svolgere il servizio civile per 80 ore mensili, in media 20 ore alla settimana spalmate su 4 giorni, con un margine di flessibilità che va da un minimo di 12 ad un massimo di 27 ore settimanali; riceveranno 440 euro mensili.