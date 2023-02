Servizio civile, ultima settimana per candidarsi al bando

Fino alle 14 del 10 febbraio è aperto il bando di servizio civile a cui possono partecipare tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Per Ravenna, Cervia e Russi sono disponibili 5 diversi progetti, che fanno parte del programma Territori Comuni. Nel dettaglio, per il progetto “Ambiti Interculturali” sono disponibili 4 posti nel servizio Pari opportunità del Comune di Ravenna in via Oriani. Per il progetto “IN un comune FORMAto GIOVANI” ci sono 4 posti nel Comune di Ravenna. Per il progetto “Rcr Ritrovarsi crescere raccontare in biblioteca” i posti sono 15. Per il progetto “Welcome: accogliere, orientare e accompagnare le persone più fragili nei servizi” ci sono 6 posti. Il quinto progetto “Diffondiamo diritti e saperi” prevede 4 posti. I progetti avranno una durata fino a 12 mesi ed è previsto un compenso di 444,30 euro al mese. L’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva dovrà avvenire entro il 21 settembre 2023. Per candidarsi è necessario inviare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL.