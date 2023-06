Servizio di assistenza sanitaria Ecco i prezzi per le visite ai turisti

Ha preso il via in Romagna il servizio di assistenza sanitaria ai turisti, partito giovedì scorso e che si si protrarrà fino al 10 settembre.

Il servizio fornisce un aiuto medico a tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle diverse località marittime del territorio romagnolo, ad esclusione dei cittadini residenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di famiglia. La partecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie è correlato al tipo di intervento: per la visita o la prestazione ambulatoriale semplice il contributo richiesto ammonta a 20 euro, mentre per l’intervento a domicilio è richiesta un contributo di 35 euro. Tutti i pazienti sono tenuti al pagamento di queste quote, indipendentemente dalla titolarità dell’esenzione. Sedi ed orari sono consultabili nelle locandine in allegato e al seguente link https:www.auslromagna.itservizituristi-assistenza-sanitaria