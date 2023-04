Servizio infermieristico domiciliare Assistiti mille pazienti all’anno

Una spinta verso la medicina territoriale. Dopo l’accentramento vissuto negli anni scorsi da qualche tempo la nuova parola d’ordine della sanità è, al contrario, decentrare. E rientra anche in questo disegno la riorganizzazione del servizio infermieristico domiciliare, che ora è stato implementato anche negli ambiti di Forlì, Cesena e Rimini seguendo l’esempio di Ravenna, dove è presente da tempo anche la pronta disponibilità notturna e nei festivi e prefestivi.

A Ravenna gli infermieri impegnati nei servizi domiciliari sono circa 50 e assistono oltre 1.000 pazienti in un anno.

"Qui l’assistenza infermieristica a casa esiste da oltre 10 anni – spiega Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna – e ora è un servizio in grande espansione. Riusciamo a coprire una fetta importante dei bisogni della popolazione, ma espanderemo ulteriormente il servizio: un decreto del governo fissa l’obiettivo alla presa in carico di oltre il 10% della popolazione over 65. Il distretto di Ravenna ora si attesta attorno all’8%".

Davanti alla prospettiva inevitabile dell’invecchiamento della popolazione, l’obiettivo è anche evitare il sovraffollamento del Pronto soccorso, che come noto è sottoposto a grossi volumi di lavoro.

"Il domicilio è il luogo privilegiato per le cure – aggiunge Mazzoni – e i servizi domiciliari ben organizzati consentono di dare risposte ai pazienti nell’ambiente domestico. Gli obiettivi dei piani nazionali sono ampi: del resto in generale tutti i servizi domiciliari, tra cui quelli infermieristici, socio-sanitari ed educativi, devono essere calibrati per coprire il 10% della popolazione over 75, perché si valuta che a quell’età tanti abbiano bisogno di un sostegno".

A ciò si sommano ospedali di comunità, case della salute e pure la telemedicina, tutti nel segno del decentramento: "Lo slancio è nato dalla pandemia – prosegue Mazzoni – ed è un obiettivo specifico del piano nazionale. Un decreto ha introdotto la figura dell’infermiere di famiglia, nuova funzione delle cure territoriali che dovrà essere opportunamente organizzata".

Il servizio che ora è stato implementato anche nel resto della Romagna riguarda nello specifico la pronta disponibilità notturna e nei festivi e prefestivi, un rivolta esclusivamente ai pazienti ad altissima complessità. "Parliamo di malati oncologici o persone con malattie neurodegenerative complesse – prosegue Mazzoni –. In questo modo i pazienti e le loro famiglie hanno la possibilità di interfacciarsi con un professionista che può assistere la famiglia e dare un giudizio in caso di bisogno. Il servizio è attivo 24 ore su 24, ai pazienti al momento della presa in carico da parte dei servizi viene consegnata una cartolina con il numero di telefono da utilizzare in caso si problemi. Si tratta di un supporto necessario per i pazienti e le loro famiglie".

Sara Servadei