Servizio interforze in stazione e giardini Speyer

A Ravenna operazioni ad ’alto impatto’ nei pressi della stazione ferroviaria, viale

Farini ed aree adiacenti, compresa la zona dei giardini Speyer. I servizi sono stati disposti dal prefetto Castrese De Rosa, in seguito alle decisioni assunte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di interventi straordinari di vigilanza nelle ore pomeridiane e serali con un dispositivo interforze. Due equipaggi del Reparto prevenzione crimine

provenienti da Bologna hanno operato con unità della squadra mobile, polfer,

carabinieri, finanza (anche con unità Cinofile), polizia locale, ispettorato del lavoro e Ausl, per un totale di 30 unità. Non sono emerse criticità per l’ordine e la

sicurezza pubblica grazie al tempestivo intervento del personale in servizio. Sono

stati controllati in viale Farini gli avventori degli esercizi commerciali, mentre le pattuglie hanno passato al setaccio i giardini Speyer.

Identificate un centinaio di persone, alcune denunciate per furto e resistenza a pubblico ufficiale, per ubriachezza molesta con verbale di allontanamento, per violazione daspo urbano e per sostituzione di persona. Emessi anche due decreti di espulsione nei confronti di due cittadini irregolari, sequestro di 4,3 grammi di hashish. L’Ispettorato del Lavoro ha accertato attività lavorative prestate senza la preventiva comunicazione al Centro dell’Impiego, con conseguente sospensione dell’attività commerciale. "Si tratta – ha dichiarato il prefetto De Rosa- di interventi disposti a seguito della recente direttiva del Ministro dell’Interno per rafforzare i controlli in aree sensibili come le stazioni ferroviarie".

I servizi saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.