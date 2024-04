Servizio manutenzione strade. Il Tar avvalla l’appalto del Comune

Comprende tutto. Tipo la gestione delle segnalazioni, la sostituzione della segnaletica, il ripristino della viabilità in caso di neve, ghiaccio o troppa pioggia. E ancora la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto, lo sfalcio dei fossi fino agli interventi legati alle emergenze per calamità naturali. Freddo o caldo che faccia, nell’appalto Global Service del patrimonio stradale del Comune c’è tutto quanto abbia a che fare con un argomento tanto caro a tutti: gli spostamenti. Facile intuirne l’importanza.

E per quanto riguarda l’ultimo contratto - che copre il biennio 2023-2025 - il Tar di Bologna ha nei giorni scorsi avvallato la decisione di Palazzo Merlato giudicando infondato nel merito il ricorso della seconda classificata, la Avr spa, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (rti) con Intergeos srl e Gsa srl. In particolare la richiesta era di annullare a cascata tutti gli atti a partire dall’aggiudicazione datata maggio 2023 alla rti tra il consorzio Integra e quello Ciro Menotti.

Alla gara - si legge nella sentenza a firma del giudice Alessandra Tagliasacchi - avevano partecipato solo le due rti fin qui menzionate. La vincitrice si era portata a casa il risultato con 93,808 punti di cui 74,541 per l’offerta tecnica e 19,266 per quella economica. L’altra aveva incassato 86,981 punti in totale di cui 72,866 per l’offerta tecnica e 14,024 per quella economica. Nel complesso - hanno annotato i giudici felsinei - un distacco netto di quasi 7 punti.

La rti seconda classificata si era però rivolta alla magistratura amministrativa lamentando l’assenza nella compagine della vincitrice dei requisti di idoneità professionale richiesti dal disciplinare di gara; all’indice anche la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta (la centrale operativa sarebbe stata fuori dal territorio comunale: Imola). E la incongruità dei costi della manodopera.

Il collegio dei giudici bolognesi ha innanzitutto sottolineato che tutti i componenti della rti prima classificata - comprese le imprese individuate "come esecutrici della commessa" -, sebbene "non espressamente qualificati per alcune specifiche prestazioni", lo sono "per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto" inteso nella sua globalità: e dunque sono "in possesso del requisito di partecipazione".

Circa la sede della centrale operativa, "la sua ubicazione all’interno del comune di Ravenna costituiva elemento non dell’offerta ma di esecuzione del contratto". E cioè doveva essere garantito solo "al momento della stipula del contratto e all’avvio del servizio". In definiva il dato dell’ubicazione "non doveva essere indicato in offerta". Infine, circa i costi di manodopera, "la valutazione di congruità non deve concentrarsi sulle singole voci".

Insomma, l’appalto resta confermato. La sua importanza pure.

Andrea Colombari