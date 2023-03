Servizio navetta per i residenti dei lidi ravennati

Ravenna Teatro si sta organizzando per offrire ai residenti di Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante e Porto Fuori l’opportunità di assistere agli spettacoli de La Stagione dei Teatri 2022-2023 usufruendo di un servizio di trasporto gratuito. Il servizio - in caso si riesca a raggiungere un numero congruo di persone - entrerebbe in funzione per gli spettacoli del 16 e del 30 aprile all’Alighieri (ore 15.30), rispettivamente Diplomazia e Boston Marriage (la protagonista Maria Paiato in foto). La quota è di 38 euro e comprende il tragitto andata e ritorno e l’ingresso ad entrambi gli spettacoli; 054436239,