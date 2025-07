Servizio postale? Non passa nessuno da 20 giorni: ecco la segnalazione

Ravenna, 2 luglio 2025 – “La posta non arriva da 20 giorni. Chi aspetta una bolletta si ritroverà a dover pagare di più per il ritardo”. L’appello arriva da una residente di San Michele, che racconta di essersi confrontata in merito con i vicini: “Non so se il problema riguardi solo il nostro paese o tutto il territorio – dice –, sta di fatto che l’unica che ha ricevuto qualcosa è una signora che ha l’abbonamento a un settimanale. Ma le bollette sono più importanti. Io personalmente sono andata alla sede della compagnia dei servizi, ho telefonato e mi sono fatta dire gli importi. Ho la domiciliazione bancaria quindi il pagamento è stato effettuato subito, ma ho verificato l’importo. Quando ho chiamato l’operatore mi ha detto che in tutta Italia è così ed è una tragedia. C’è chi la domiciliazione bancaria non ce l’ha e preferisce andare a pagare dopo aver ricevuto il bollettino: ma se il bollettino non arriva finisce per pagare in ritardo con una maggiorazione, e non per colpa sua. Bisogna stare attentissimi, le lettere non arrivano, si finisce per chiare a destra e a manca... Una situazione assurda”.

La segnalazione si inserisce in un contesto di allarme: ad aprile la Cgil in un presidio in città aveva parlato di “brutale riorganizzazione”, aggiungendo che “in dieci anni sono andati persi circa 20mila posti di lavoro, sono proliferati contratti a tempo determinato e part-time involontari”. Dal mese di giugno sono state riorganizzate le zone in cui è diviso il territorio tra i postini, diminuendole e rendendole più ampie. Nel corso del tempo, inoltre, le buchette per le lettere in città sono in buona parte sparite, e ora restano quasi esclusivamente fuori dagli uffici postali.

Poste Italiane, è la replica dell’azienda, “rassicura i cittadini di Ravenna sulla regolarità della consegna della corrispondenza nella frazione di San Michele e sull’attenzione e la professionalità dei portalettere che garantiscono un servizio in linea con gli standard di qualità. L’azienda coglie l’occasione per ricordare che nel territorio oggetto della segnalazione operano altri operatori postali e si invitano i residenti a verificare il timbro apposto sulla corrispondenza”.