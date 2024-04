Servizio Ufo, inaugura la sede dello Spazio adolescenti

Ha da poco compiuto un anno di attività il servizio ‘UFO’ (Universo Fuori Onda), nato a febbraio 2023 dalla collaborazione tra Unione della Romagna Faentina e Ausl della Romagna, che hanno investito per questo progetto risorse e personale. Sabato 6 aprile, alle 18, questo spazio, finora ospitato da altri servizi del territorio, inaugurerà anche la propria sede definitiva, presso il complesso ex Salesiani di via San Giovanni Bosco 1.

UFO è uno spazio di ascolto e confronto gratuito per adolescenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni e le loro famiglie, dove essere ascoltati senza giudizio, portare i propri dubbi e difficoltà e trovare operatori che, ognuno attraverso la propria specifica professionalità, potranno accogliere e dare risposta ai diversi bisogni. Tra i progetti che hanno caratterizzato questo anno di attività, molti sono correlati al mondo della scuola, e alla riduzione del rischio di dispersione scolastica. Questo fenomeno infatti ha un impatto sociale crescente, sia in termini numerici, sia per l’età sempre più bassa in cui si presentano i primi segnali di rischio di ritiro scolastico o sociale, a volte fin dalla scuola primaria o all’inizio delle medie. All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti dell’Asl Romagna, dell’amministrazione dell’Unione della Romagna Faentina e il presidente del Rotary di Faenza, club che con il suo supporto ha contribuito all’arredamento della sede.