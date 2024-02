"Servono agevolazioni per le imprese alluvionate"

Confartigianato della provincia di Ravenna ha inviato una lettera aperta ai Parlamentari eletti nei collegi della Romagna sul tema delle agevolazioni per le imprese alluvionate, e precisamente in riferimento all’esenzione semestrale per il pagamento della Tari - la tassa sui rifiuti - e sulle modalità di stesura delle domande di ristoro alla struttura commissariale. Per quanto riguarda la Tari, Confartigianato rileva come la delibera di ArerA renda particolarmente semplice la richiesta per le civili abitazioni, mentre per le imprese sia prevista non solo la perizia asseverata, ma anche e soprattutto danni molto gravi, come la demolizione e ricostruzione di manufatti danneggiati, o la delocalizzazione temporanea o definitiva dell’attività. Confartigianato segnala quindi ai Parlamentari romagnoli che, se non vi sarà una modifica sostanziale della delibera, nessuna impresa potrà ottenere la diminuzione della Tari anche se la stessa è stata chiusa o ha avuto danni rilevanti ed in alcuni casi è stata alluvionata ben due volte. Altro punto dolente sono i ristori. "Ad oltre otto mesi dagli eventi - si legge nella lettera a firma di Emanuela

Bacchilega e Tiziano Samorè, rispettivamente Presidente e Segretario provinciali di Confartigianato - il sistema imprenditoriale della nostra provincia, che ha visto colpite dall’alluvione ben 1552 imprese, ha potuto contare solamente sui contributi della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e, nel caso di imprese edili o imprese artigiane, sui fondi stanziati dai propri enti bilaterali quali la Cassa Edile o EBER". Nulla ancora dallo Stato, che solo lo scorso novembre ha pubblicato la delibera con la modulistica per la richiesta di ristori. Modulistica che, con l’attuale incertezza e carenza di elementi chiari, in attesa di risposte ancora mancanti ai tanti quesiti, sta mettendo in grande in difficoltà i tecnici nella predisposizione della stessa e nella redazione delle perizie".