Servono bagnini: al via un corso per formarli

Saranno aperte da domani le iscrizioni al corso per diventare bagnino di salvataggio: ad organizzarli è la sezione di Ravenna della Società nazionale di salvamento. Può iscriversi chiunque abbia fra i 16 e i 55 anni e sia munito del certificato medico sportivo. Quanti ravennati e cervesi entreranno a far parte del ‘corpo dei bagnini’?

"Ogni anno il corso ha tra i venti e i trenta iscritti – spiega la direttrice della Società di salvamento ravennate Simona Tarlazzi –. Difficile ora prevedere quante iscrizioni arriveranno, anche perché sappiamo che potrebbe essere approvato un decreto che limita questa possibilità ai soli maggiorenni, tagliando una quota importante dei potenziali futuri bagnini, e cioè gli studenti alla ricerca di un impiego estivo (per loro sono in campo anche crediti scolastici, ndr)". Anche quella che un tempo era un’icona della vita in Romagna negli ultimi anni si è un po’ appannata: "è vero, siamo davanti a un effettiva carenza di bagnini. Le circa 80 torrette del litorale ravennate e le 50 di quello cervese sono state coperte per tutto il periodo estivo, ma non senza difficoltà". Secondo Tarlazzi sul banco degli imputati non ci sono le retribuzioni: benché minori di quelli comuni sulle spiagge liguri o toscane, "gli stipendi viaggiano comunque intorno ai 1500 euro al mese". Il timore maggiore è di altra natura: come per quasi tutto quanto attiene alla vita pubblica in Italia, anche il mestiere di bagnino è sottoposto alla costante spada di Damocle dell’odissea giudiziaria.

"È un mestiere che comporta dei rischi, come molti altri", taglia però corto Tarlazzi su questo specifico argomento. Il corso prevede lezioni pratiche in piscina, parti teoriche sul mare, il soccorso e la rianimazione, esercitazioni di voga con il moscone, anche con defibrillatore. Il brevetto ha validità triennale, sottoposta a rinnovo, e consente di esercitare la professione in tutta l’Unione europea, nelle acque marine oltre che in quelle di fiumi, laghi e piscine.

I bagnini di salvataggio ravennati e cervesi sono normalmente sotto contratto con la Cooperativa Bagnini, mentre chi è impegnato in piscine e parchi acquatici, trattandosi di strutture gestite da privati, è generalmente assunto dall’impresa che se ne occupa. Il corso prenderà il via il 22 gennaio alla piscina comunale di Ravenna e terminerà con l’esame finale dell’8 maggio davanti alla commissione composta da un medico specialista nel soccorso, un rappresentante della Società di salvamento e dalla Capitaneria di porto.

Filippo Donati