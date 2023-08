"Servono informazioni corrette e puntuali"

Ci sono i Comitati degli alluvionati, la chat fra gli iscritti, gli incontri con gli amministratori comunali, ma per molti abitanti delle zone disastrate di Faenza, e in particolare per l’area di via Lapi, ciò di cui si sente veramente il bisogno e che invece manca è una corretta, puntuale e costante informazione su tutti i fronti aperti: messa in sicurezza del fiume Lamone, interventi sulle fogne, indennizzi (ma qui il problema è nazionale) anche in prospettiva del livello finanziario degli interventi di ripristino delle abitazioni. Fra gli alluvionati di via Lapi c’è la storica dell’arte e presidente di Italia Nostra Marcella Vitali che si è fatta interprete della necessità di un’informazione diretta dalla Pubblica autorità e per questo ha rivolto un appello al sindaco Massimo Isola al quale ha inoltrato una mail. "Le persone – si legge nella proposta – sono a dir poco preoccupate, confuse, poco o male informate, avvilite, distratte da iniziative non sempre concrete; le informazioni arrivano goccia a goccia, col filtro delle interpretazioni non sempre corrette. C’è esasperazione e credo sia il momento di essere loro vicini anche con le opportune informazioni che potrebbero almeno in parte rassicurare". Vitali propone che il Comune pubblichi nel proprio sito e nei social "un bollettino settimanale con le informazioni sui lavori realizzati nella settimana, sui progetti proposti eo avviati, le informazioni sui contatti avuti con Provincia, Regione e Commissario, a proposito di quali problemi, le informazioni infine sul coordinamento con altri comuni e province limitrofe al fine di non vanificare i lavori di messa in sicurezza delle aree e tratti fluviali di pertinenza del Comune di Faenza".

c.r.