"Servono linee gratis dell’autobus. Aumenteremo i parcheggi"

È iniziato alla Rocca Brancaleone di Ravenna il primo di otto appuntamenti inseriti nella campagna di partecipazione civica Muovi Ravenna. L’iniziativa di lunedì è promossa all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino. Agli interventi di esperti - quali l’architetta Piera Nobili, il mosaicista Luca Barberini, l’architetta paesaggista e vicesindaca di Imola Elisa Spada e Luca Ortolani, fisico del CNR di Bologna - si sono aggiunte le voci dei numerosi cittadini e delle cittadine che hanno voluto raccontare situazioni vissute ogni giorno, lanciando elementi utili alla riflessione che sono stati approfonditi in tavoli di confronto.

Sottolinea Barattoni: "Mi definisco progressista e questo significa obbligarmi a pensare in maniera nuova, anche fuori dagli schemi precostituiti, alimentando i dubbi e la pratica dell’ascolto. Ieri abbiamo discusso di molti temi legati al futuro della città, di come si debbano integrare funzioni turistiche, abitative e di servizio, per avere un centro storico sempre più funzionale e attrattivo. In materia di viabilità ho ribadito la necessità di una mobilità del trasporto pubblico locale che incentivi in maniera straordinaria gli spostamenti, con alcune linee gratuite per tutte e tutti, quindi con parcheggi in attestazione con righe bianche e passaggi frequenti in direzione del centro storico. Proponendo autobus gratuiti diminuiremo inoltre la pressione sui parcheggi, che nel corso del mandato andranno aumentati, e questo contribuirà anche a promuovere il commercio nel centro storico".

Il prossimo incontro di Muovi Ravenna si terrà lunedì 24 dalle 18 alle 20 all’Outdoor Gambi di via Faentina sull’ambiente.