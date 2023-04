"Servono sfalci del verde urgenti"

"Verde pubblico cittadino fuori controllo, con erba alta anche lungo le principali arterie stradali. Serve un intervento urgente". La denuncia è di Andrea Liverani, consigliere comunale e regionale per la Lega. Nell’ultimo periodo la situazione si è aggravata: il clima mite e le piogge hanno favorito la crescita dell’erba che, in alcuni tratti stradali, può rappresentare un pericolo visto che limita la visibilità". Per il consigliere "la manutenzione del verde pubblico è carente anche nei pressi dei principali parchi della Città, come Parco Dejana e Parco Costa. Ci sono giunte infatti diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano erba alta anche in zone frequentate da bambini e animali domestici. Questo non rappresenta soltanto una questione di decoro urbano ma può rappresentare un problema sanitario, visto che la presenza di erba alta supporta il proliferarsi di insetti e parassiti".