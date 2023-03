"Sessant’anni di scoutismo a Casola Valsenio Chiesta al Comune una via per Baden-Powell"

Nel fine settimana del 13 e 14 maggio il gruppo scout di Casola Valsenio celebrerà i suoi sessant’anni di vita. Una presenza che ha avuto un ruolo importante nel campo dell’associazionismo e delle attività giovanili, allargando le sue iniziative alla cultura e agli aspetti sociali e ricreativi del paese collinare. In sessant’anni sono alcune centinaia i giovani casolani che nello scoutismo hanno trovato occasioni di socializzazione, crescita culturale e divertimento. Oggi il gruppo scout di Casola, che aderisce all’Agesci, conta circa 80 associati tra lupetti e lupette dagli 8 agli 11 anni, esploratori e guide dai 12 ai 16 anni, rover e scolte dai 17 ai 20 anni e la comunità capi. È un’associazione tuttora viva grazie a collaborazioni e aiuti, tra cui l’appoggio della Bcc della Romagna Occidentale in nome di una condivisione di valori sociali e religiosi. Già sono state abbozzate le iniziative che verranno messe in campo per il sessantesimo anniversario, come anticipa Alessandro Righini, tra i fondatori dello scoutismo casolano e figura di riferimento fino ad oggi. "Stiamo rintracciando tutti coloro che hanno fatto parte dell’associazione, oltre 200 – dice –, per ritrovarci insieme nelle celebrazioni, nella messa commemorativa, negli incontri conviviali, in uscite in campagna guidati degli attuali scout. Inoltre è stata chiesta al Comune di Casola un’intitolazione stradale a Robert Baden-Powell, padre dello scoutismo mondiale e a Tina Anselmi".

Com’è nato lo scoutismo casolano? "In modo spontaneo da un gruppo di ragazzini legati da una forte amicizia e assetati di avventure – ricorda Righini –. Nel maggio 1963 ottenemmo il riconoscimento da parte dell’Associazione Scout Cattolici Italiani, seguito, dopo due anni, da un reparto femminile. Visto lo scarso numero degli aderenti maschi e femmine, si decise di svolgere attività insieme, mettendo in campo un esperimento pilota che aveva pochi precedenti". Per quanto riguarda le esperienze che hanno avuto un peso anche al di fuori dell’associazione Righini ricorda poi "la partecipazione alla ricostruzione al seguito di alcuni terremoti, come nelle Marche e in Friuli. Localmente mi piace ricordare la pubblicazione, dal 1967, de ‘Lo Specchio’, una rivista composta e stampata in proprio con finalità educative in modo da stimolare i giovani ad interessarsi dei problemi e dei temi della comunità casolana. È stata una bella esperienza, che è in fase di rinnovamento con l’intenzione di proseguire con lo stesso spirito e finalità". Infine Righini parla del rapporto con la parrocchia: "Abbiamo sempre trovato accoglienza e assistenza spirituale da parte di parroci e cappellani che voglio ricordare: Don Elviro Guidani, monsignor Giancarlo Menetti, don Sante Orsani, don Angelo Figna e don Euterio Spoglianti, attuale parroco".

Beppe Sangiorgi