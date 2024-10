Sessant’anni fa il battesimo di ’Deserto rosso’

Sessant’anni fa, nell’ottobre del 1964, usciva ’Deserto rosso’ di Michelangelo Antonioni, primo film a colori del grande regista girato in gran parte a Ravenna. La lavorazione del film lasciò in città tracce che restarono visibili per alcuni anni. Per sfruttare al meglio la suggestione del colore, infatti, Antonioni fece dipingere di grigio le case di via Pietro Alighieri e fece passare una mano di grigio anche sul carretto del venditore ambulante ripreso dall’obiettivo di Carlo Di Palma. Non tutti sanno che Antonioni pensò di intitolare il film ’Celeste e verde’ e che aveva scelto Enrico Maria Salerno come partner di Monica Vitti. Il ’rosso’ del titolo, inoltre, potrebbe richiamare Mark Rothko e in effetti le scene girate all’interno di un capanno della vecchia palizzata e alcuni esterni sembrano richiamare il ’rosso’ del pittore americano.

La troupe si sistemò nell’Hotel Jolly in piazza Mameli e Antonioni utilizzò come ’moviola’ il cinema Marian.! Il materiale girato, infatti, veniva visionato al Mariani dallo stesso Antonioni alla fine degli spettacoli serali. L’operatore Vincenzo Tasselli (Cincino) assemblava i vari spezzoni e li proiettava sul grande schermo e mentre scorrevano le immagini il regista discuteva con Monica Vitti e con gli altri componenti del cast sulla qualità delle immagini che erano state girate alcuni giorni prima.

C’è un’altra curiosità interessante legata a ’Deserto rosso’. Nella scena girata all’interno dell’appartamento di Monica Vitti si vede, appeso a una parete, ’La sagra della primavera’ di Giovanni Dova, quadro che Antonioni aveva visto a Ravenna in casa del collezionista Roberto Pagnani. Pagnani, originario di Santarcangelo come Tonino Guerra, co-sceneggiatore di ’Deserto Rosso’, fece della sua casa-museo, progettata dall’architetto ravennate Luciano Galassi, un vero cenacolo intellettuale ospitando i nomi più importanti dell’”informale”, la nuova corrente dell’astrattismo. Pagnani fu amico di Arrigo Boldrini e di Benigno Zaccagnini e quest’ultimo gli affidò la direzione responsabile di ’Democrazia’, il settimanale locale emanazione del comitato di liberazione nazionale.

Altra curiosità. Antonioni fece dipingere di bianco una parte della pineta ma una bella giornata di sole sciolse il colore e la pineta ritornò verde. Anni fa, in occasione del restauro del film, al quale dette un contributo anche l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, ’Deserto rosso’ fu proiettato all’Astoria. Oggi, a sessant’anni dalla sua uscita, sarebbe opportuno creare un’occasione per rivederlo.