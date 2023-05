Sessant’anni fa inaugurava il cinema Astoria

Sessant’anni fa, il 15 maggio 1963, a pochi chilometri dal centro città lungo la via Trieste veniva inaugurato con una “serata di gala a invito” il Cinema Teatro Astoria. La scelta di costruire un locale “fuori mano”, come scrive Tano Ravaldini, fu dettata da una precisa disposizione di legge che condizionava “il numero dei locali cinematografici e dei relativi posti alla consistenza degli abitanti residenti”. Il nuovo cinema, realizzato dall’ingegner Garlato e dall’architetto Anthoi, si presenta ai ravennati come “il locale tecnicamente più vicino alle vostre comodità” e provvisto delle più moderne attrezzature. Il suo biglietto da visita è più che lusinghiero: 1550 comodissime poltrone (850 in platea e 700 in galleria), aria condizionata, snack-bar, buffet, tavola calda, parcheggi illuminati “custoditi e gratuiti” per 500 auto e 1000 motocicli e marciapiedi coperti da pensiline raccordati per raggiungere l’ingresso. Per chi non possiede mezzi propri si fa presente che il Cinema Teatro Astoria è “capolinea dell’autobus”. Nella serata inaugurale è proiettato “The music men”, un musical definito “il più gaio e spettacoloso music-hall mai realizzato dal cinema americano”. Il film terrà il cartellone per sei giorni cui seguirà “Sexy proibito” così annunciato: “Una parata di bellezze che rinnova il fasto dei grandi film proibiti”. Il film è ovviamente vietato ai minori di 18 anni. La pubblicità del nuovo locale è affidata a Danilo Casali che gestisce gli spazi del “sipario tagliafuoco”. In più di mezzo secolo di attività il Cinema Teatro Astoria ha ospitato spettacoli di prosa, recite dialettali, manifestazioni musicali. Nell’agosto del 1973 l’Astoria ospitò il consiglio nazionale della Dc che nella mattinata commemorò don Giovanni Minzoni nel cinquantenario del suo martirio. Negli anni Novanta ospitò la serata finale del “Premio Guidarello” e per alcuni anni fu anche sede della “stagione lirica” per la temporanea indisponibilità del Teatro Alighieri, chiuso per restauri. In due occasioni, nel giugno del 1966 e nel gennaio del 1969 si esibì come soprano Maria Cristina Mazzavillani. Un’ultima curiosità, che più di ogni altra dà la misura della distanza temporale. La grande sala apriva alle 15 e il prezzo del biglietto variava dalle 400 lire (platea) alle 300 (in galleria). Chiuso nel 2017 e messo in vendita, il Cinema Teatro Astoria è stato recentemente acquistato dalla Eufente Spa, proprietaria del Cinemacity, e i ravennati si augurano che la multisala possa vivere una nuova stagione.

Franco Gàbici