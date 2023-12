Sessant’anni fa moriva. Maioli, l’inventore del cinema ambulante

Nel novembre di sessant’anni fa moriva nella ’sua’ Ravenna a 85 anni l’ingegner Guido Umberto Maioli (Euclided’ Bergamén), una delle figure più conosciute della vecchia Ravenna soprattutto per le sue numerose opere di carattere locale quali ’Piccolo cabotaggio per acque ravennesi’, ’La Borga’, ’Quando noi nonni’ e le commedie ’Maridev, burdell, maridev!’ e ’A i temp d’Landon’. Tipica figura ottocentesca, era nato nel 1878, Maioli guardava al passato come fonte delle sue ispirazioni letterarie, ma era anche convinto che la vita si dovesse dipanare nella dimensione del presente. Assistente di Augusto Righi all’università di Bologna, Maioli era solito frequentare in via Cattaneo l’officina del meccanico Muscarden,che lo lasciava trafficare con i suoi macchinari in cambio di qualche spiegazione di matematica o di fisica. E dai suoi esperimenti uscì il primo motore che applicò alla sua bicicletta Bianchi. Dopo avere collaudato il ciclomotore nella piazza Marsala, l’ingegner Maioli mostrò a tutti il suo miracolo attraversando la città alla volta di Classe.

Sulla salita del Ponte Nuovo, però, fu costretto a farsi trainare da un carretto, ma dopo aver guadagnato la sommità del ponte si diresse verso Classe in una nube di polvere degna dei grandi eroi di Omero! Si deve a Maioli il progetto di una galleria che collegasse via Cairoli con la piazza del Popolo e l’apertura il 7 marzo del 1908 della prima vera sala cinematografica della città, la ’Sala Edison’ divia Cairoli (successivamente chiamata ’Sala Italia’), nel cui ingresso sarebbe stata costruita la doppia scalinata per salire in galleria e che Maioli disse di essersi ispirato allo scalone di accesso all’Aula Magna della Classense. Maioli inventò anche un cinema ambulante che chiamò ’Auto splendor cinema’, un automezzo attrezzato per proiettare pellicole e portare il cinema nei paesi. L’’Auto splendor cinema’ fu messo in mostra presso la sala Italia e venne anche reclamizzato molto, ma stranamente non se ne ebbe più notizia. Anticipando i tempi e intuendo che non era possibile continuare a credere solamente nella cultura umanistica, l’ingegner Maioli propose all’inizio degli anni Venti di istituire in città una bibliote catecnico-scientifica "della quale in Ravenna si sente davvero e grandemente il difetto". Non va dimenticato, infine, che l’ingegner Maioli ha collaborato neglianni Cinquanta al nostro Carlino, firmando i suoi gustosi articoli con la sigla ’EdB’. Un motivo di più per ricordarlo ai nostri lettori.

Franco Gàbici