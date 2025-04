Sesso in auto, denunciati

Due persone sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico, in quanto sopresi a compiere atti sessuali all’interno dell’auto parcheggiata in strada vicino a impianti sportivi. Questo è emerso durante i controlli nel fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima.

Tre giovani sono stati sanzionati perché trovati a bere alcolici in luogo pubblico dopo le 22 (prevista una sanzione fino a 500 euro); sanzionata un’altra persona sorpresa "ad espletare bisogni fisiologi in strada"; anche in questo caso la sanzione è di 500 euro.

Tee persone sono state denunciate in quanto sorprese alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico rispettivamente di 2,24, 1,24 e 1,33 grammi per litro, mentre un’altra persona è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro.