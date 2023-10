Sesso in cambio di Iphone: due 19enni nei guai

Ravenna, 25 ottobre 2023 – Il compenso per quei due rapporti sessuali completi, avrebbe dovuto essere di altrettanti cellulari: due Iphone per la precisione. E se questa vicenda è diventata materia penale è perché la ragazza finita al centro dello scambio all’epoca dei fatti era minorenne.

Diciassettenne per la precisione: ragione che ha spinto due giovani di origine straniera poco più grandi di lei, a processo per prostituzione minorile. Non per violenza sessuale: perché - come da lei stessa dichiarato una volta accompagnata in questura - i rapporti con quei due ragazzi, entrambi 19enni, erano in effetti avvenuti con il suo consenso: a infastidirla e non poco, era stato il fatto che alla fine nessuno le avesse dato il cellulare promesso.

Il singolare caso si era infilato negli archivi della polizia quando nella tarda mattinata del 12 febbraio 2021 una Volante aveva raggiunto un appartamento ravennate di fronte al quale c’era una ragazza - la 17enne appunto - che aveva chiamato in centrale per lamentare a caldo di avere subito una violenza sessuale. Dai primi controlli, era emerso che la giovane era giunta da un paio di giorni da una città fuori regione e che aveva trascorso la nottata in un appartamento della zona assieme ad alcuni giovani stranieri - quattro in tutto - dei quali conosceva solo i nomi. A suo dire, quei ragazzi l’avevano invitata più volte a consumare droga: ma lei aveva rifiutato. Gli altri intanto avevano tirato cocaina e fumato marijuana.

Quindi eccoci giunti ai rapporti sessuali con i due ora sotto processo: il primo le aveva promesso un Iphone 12 in cambio della prestazione; l’altro un Iphone 11. Di due apparecchi però, lei non ne aveva visto nemmeno uno, cosa che l’aveva infastidita assai: e quei ragazzi si erano allontanati giusto poco prima dell’arrivo degli agenti. Comunque sia, in entrambi in casi c’era stata la sua volontà nell’avere rapporti.

A un primo esame, in effetti la 17enne non presentava ecchimosi o altri segni particolari addosso.

E nonostante l’invito più volte formulato dagli inquirenti ad andare in ospedale per farsi visitare con conseguente apertura dello specifico protocollo medico, lei aveva rifiutato ribadendo che in fondo aveva offerto il suo consenso a entrambi i 19enni.

Una volta escluso lo stupro, restava però un reato in ballo: la prostituzione minorile, articolo 600 bis del codice penale. In particolare la legge stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.

Alla fine la 17enne era stata affidata a un centro di prima accoglienza per minori in attesa che una familiare la potesse venire a prendere. Prossima udienza fissata per fine febbraio.