Sesso in strada con 13enne, l’imputato nega

Ha negato di aver mai adescato in strada quel ragazzino e di averlo costretto a compiere atti sessuali con lui. Accusato di quella presunta violenza – fatti accaduti in un centro della Bassa Romagna –, davanti al Gup Janos Barlotti ieri ha parlato l’imputato, un 25enne originario della Guinea. L’uomo, difeso dagli avvocati Marco Bertozzi e Silvia Subini, oltre a disconoscere gli addebiti ha spiegato che, in ragione della sua stretta osservanza musulmana, mai avrebbe potuto chiedere di avere rapporti con un minorenne: "Nel mio Paese non fa in tempo ad arrivare la polizia, perché prima ci pensa il popolo...", ha precisato, aggiungendo di essere dedito esclusivamente alla famiglia, al lavoro e di concedersi pochi svaghi anche con gli amici. In udienza è tuttavia emersa la presenza di un’annotazione redatta da un poliziotto, secondo la quale l’indagato aveva fatto dichiarazioni di diverso tenore. In buona sostanza, durate le fasi di una perquisizione durata un paio d’ore e che si era protratta dal luogo di lavoro all’abitazione dell’uomo, secondo quanto appuntato dall’agente sarebbe stato il minore a chiedergli una prestazione sessuale per 5 euro, che il 25enne aveva rifiutato. In ragione di questa evidente discrasia, il giudice ha convocato per la prossima udienza di dicembre il poliziotto che ha redatto quell’atto.

La famiglia del minore – 13enne all’epoca dei fatti – è parte civile con la tutela dell’avvocato Nicola Casadio. Il minorenne era stato sentito in incidente probatorio, per cristallizzare il suo racconto senza la necessità di doverlo ripetere nel processo. In quell’occasione aveva ripercorso quella giornata, quando nel pomeriggio, dopo avere accompagnato a casa un’amica, mentre pedalava era stato raggiunto da un uomo di colore, anch’egli in bicicletta, il quale lo avrebbe inseguito per cinque minuti, per poi riuscire a superarlo tagliandogli la strada in prossimità del cancello di una casa di campagna, lungo l’argine di un fiume. Qui avrebbe cominciato a chiedergli con insistenza atti sessuali reiterando la minaccia che lo avrebbe seguito fino a casa. La difesa, in aggiunta ad alcuni fotogrammi estrapolati da telecamere, che collocherebbero l’imputato nel tragitto tra casa e il luogo delle presunte molestie, aveva chiesto anche l’acquisizione dei filmati completi.

l. p.