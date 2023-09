Sessualità e malattie. Una tavola rotonda coi medici

Un evento dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. È quello che si svolgerà oggi pomeriggio dalle 15 a Barbiano di Cotignola, nella cornice di Villa Bolis. Dal titolo ’Fidati di me 2023’, l’iniziativa ruoterà attorno alla tavola rotonda organizzata, a partire dalle 17.30, dall’associazione Genea onlus che da 21 anni promuove, a Lugo, la ricerca, lo studio e il confronto per tutelare e preservare la fertilità maschile e femminile. Al dibattito prenderanno parte il responsabile della PrEP terapia dell’Uo di Infettivologia dell’ospedale di Ravenna, Gabriele Fabbri, il presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna Stefano Falcinelli, Il direttore dell’Uoc di Dermatologia di Ravenna, Lugo e Faenza Michela Tabanelli, il direttore della Ginecologia e ostetricia di Ravenna e Lugo Francesco Catania e l’urologo responsabile servizio di andrologia del centro medico Demetra-Artebios di Lugo e socio Gena Edoardo Pescatori. "Le malattie sessualmente trasmissibili decorrono spesso senza sintomi, aumentando così la probabilità di contagio di altri individui sani e di cronicizzazione, con possibili conseguenze anche sulla funzione riproduttiva quindi di infertilità e con un alto rischio di trasmissione in corso di gravidanza o al momento del parto – spiega la presidente di Genea onlus Tiziana Bartolotti – . È però importante sapere che esiste oggi una terapia che permette di prevenirne l’infezione da hiv, la PrEP terapia, che viene erogata dai medici del Uo di Infettivologia di Ravenna. La profilassi pre-esposizione (PrEP) consiste nell’assumere compresse anti-hiv da parte di persone hiv-negative e che hanno rapporti sessuali col rischio di contrarre l’infezione. Da maggio 2023, oltretutto la PrEP rientra tra i farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale".

L’evento avrà inizio alle 15 con spettacoli e intrattenimento a cura dei musicisti Luigi Moscatello e Matteo Penazzi, che si esibiranno in un intermezzo musicale con piano e violino. Alle 18.30 il comico Giuseppe Giacobazzi concluderà l’evento, al termine della tavola rotonda. Per l’intero pomeriggio i bambini saranno coinvolti in giochi, magie, canti organizzati dagli animatori di Infesta di Lugo. m.s.