Sessualità in adolescenza. Incontri per i genitori In Bassa Romagna partono incontri per genitori sull'affettività e sessualità in adolescenza, promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni e Ausl Romagna. Il progetto "Prove di volo" prevede un primo incontro informativo il 22 aprile a Lugo. Per info e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie.