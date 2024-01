"Setiserve.it, qui gli alluvionati possono trovare l’aiuto necessario"

Verrà perfezionata grazie anche ad alcuni incontri pubblici la piattaforma Setiserve.it, nata come risposta diretta all’alluvione che ha colpito Faenza nel maggio scorso: l’obiettivo del servizio, finanziato nell’ambito del progetto Erasmus+, "è quello di migliorare la gestione delle emergenze, promuovendo la solidarietà e il coinvolgimento attivo dei giovani nella gestione delle catastrofi naturali e delle situazioni di emergenza". La piattaforma è già attiva, ma nel corso dei prossimi mesi sarà arricchita da alcune nuove funzioni: "in particolare – spiega la project manager, Danai Nakou – per quanto riguarda il coordinamento dei volontari in previsione di eventuali future necessità, la verifica della partita Iva per chi presta un servizio, la ‘clonazione rapida’ della piattaforma in modo che possa essere messa in campo anche in altri territori".

Lo sviluppo progettuale di Setiserve.it si svolge comunque principalmente a Faenza, nell’ambito del percorso Erasmus+; il target è quello dei giovani tra i 20 e i 30 anni: a loro verranno chiesti indirizzi e suggerimenti su come rendere la piattaforma più performante e vicina ai bisogni del territorio. A partire dalla primavera chiunque voglia dare una mano potrà farlo nel corso della campagna di promozione della piattaforma. Setiserve.it, ideata da Antonio Marotta e già realizzata volontariamente dall’azienda informatica Quinck, è nata in occasione della doppia alluvione dello scorso maggio, grazie all’intuizione di un gruppo di faentini, con l’obiettivo di facilitare le donazioni di mobili ed elettrodomestici, o di mettere in contatto i volontari con chi in quelle settimane aveva più bisogno di loro. A fine febbraio, al circolo Arci Prometeo, si terrà il primo incontro pubblico, organizzato tramite focus group, per presentare il progetto alla cittadinanza. "Il cuore del progetto – spiegano dal circolo Prometeo – è lo sviluppo di uno strumento digitale replicabile e sostenibile, pensato per essere utilizzato efficacemente in diverse comunità per affrontare le emergenze con successo, per facilitare lo scambio di beni o la disponibilità di servizi da parte di chi vuole aiutare le popolazioni colpite da una calamità". Già nel corso dell’alluvione era emerso come non fosse sempre facile coordinare la generosità dei volontari con le azioni da mettere in campo sul territorio: anche per questo erano stati organizzati vari coordinamenti in modo da poter portare aiuto anche in quelle parti di città – ad esempio il Borgotto – in quelle settimane meno raggiungibili. L’attività dei volontari si protrasse per molte settimane.

f.d.