Setramar accelera la crescita : "Ravenna terminal strategico"

Il Gruppo Setramar, principale operatore terminalistico leader nel settore “dry bulk” e della logistica, annuncia oggi un ulteriore passo nel proprio percorso di sviluppo con la finalizzazione di un rifinanziamento della propria struttura finanziaria attraverso l’emissione di senior secured notes sottoscritte da PGIM, tra i principali investitori istituzionali a livello globale.

L’operazione rappresenta un importante segnale di fiducia da parte del mercato, a riprova della solidità del piano di crescita della società, che già conta sul pieno sostegno dell’azionista di maggioranza Davidson Kempner e di One33, suo partner operativo per gli investimenti in Italia. Il coinvolgimento di società di investimento a livello globale è un ulteriore riconoscimento della centralità di Ravenna come hub di riferimento nei traffici delle rinfuse solide a livello nazionale ed europeo.

Oggi il Gruppo Setramar movimenta 6 milioni di tonnellate di merce all’anno, con l’obiettivo di superare i 7 milioni di tonnellate nei prossimi tre anni. Il piano industriale 2025-2029 prevede una crescita sostanziale del business accompagnata da investimenti in arco piano pari a 30 milioni di euro destinati a nuovi magazzini attrezzati con carro ponte, rafforzamento dei raccordi ferroviari nei terminal e il rinnovamento degli equipment di terra (gru di banchina, mezzi di sollevamento e di trasporto orizzontale).

"Questa operazione rappresenta una tappa cruciale per il nostro percorso di crescita e costituisce anche un’ulteriore conferma della solidità del nostro piano industriale e della fiducia che i nostri azionisti e il mercato ripongono in noi. Il nostro programma di sviluppo prevede il consolidamento della presenza di Setramar nel porto di Ravenna e in Adriatico", commenta Carlo Merli (foto), amministratore delegato di Setramar.